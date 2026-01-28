Erste Schätzungen: 10x Genomics A legt Quartalsergebnis vor

10x Genomics A äußert sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,203 USD. Das entspräche einem Gewinn von 49,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,400 USD erwirtschaftet wurden.

10x Genomics A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,426 USD, gegenüber -1,520 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 636,4 Millionen USD im Vergleich zu 610,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at