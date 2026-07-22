Erste Schätzungen: 10x Genomics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

10x Genomics A veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass 10x Genomics A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,243 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 146,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 172,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,806 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,350 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 613,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 642,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at