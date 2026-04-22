Erste Schätzungen: 10x Genomics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

10x Genomics A wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,278 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei 10x Genomics A noch ein Verlust pro Aktie von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei 10x Genomics A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 146,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,901 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 612,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 642,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at