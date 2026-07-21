1stdibs.com Aktie

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WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: 1stdibscom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

1stdibscom wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,060 USD. Dies würde einen Gewinn von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem 1stdibscom -0,120 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll 1stdibscom im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 22,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,41 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,230 USD je Aktie, gegenüber -0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 90,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 89,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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