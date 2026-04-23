1stdibs.com Aktie
WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: 1stdibscom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
1stdibscom wird sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD. Das entspräche einem Gewinn von 71,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,140 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,80 Prozent auf 22,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte 1stdibscom noch 22,6 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,195 USD, gegenüber -0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 90,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 89,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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