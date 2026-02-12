Erste Schätzungen: 1stdibscom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

1stdibscom äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 71,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,390 USD, gegenüber -0,490 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 89,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 88,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at