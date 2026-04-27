Erste Schätzungen: 2020 Bulkers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

2020 Bulkers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD gegenüber 0,110 NOK im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 105,2 Millionen NOK erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,276 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 13,40 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 655,2 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at