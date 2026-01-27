Erste Schätzungen: 2020 Bulkers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

2020 Bulkers stellt voraussichtlich am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,489 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,54 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 163,2 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 35,92 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 62,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,23 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at