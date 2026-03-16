22nd Century Group Aktie
WKN DE: A41W86 / ISIN: US90137F6088
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16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: 22nd Century Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
22nd Century Group stellt voraussichtlich am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass 22nd Century Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,100 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -59260,650 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll 22nd Century Group nach der Prognose von 1 Analyst 4,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -9,000 USD je Aktie, gegenüber -60716,550 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 18,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 24,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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