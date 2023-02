Erste Schätzungen: 3D Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

3D Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,078 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 134,0 Millionen USD gegenüber 150,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,21 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,261 USD, gegenüber 0,450 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 539,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 615,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

