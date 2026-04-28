Erste Schätzungen: 77 (Seventy-Seven) Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

77 (Seventy-Seven) Bank öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 54,34 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 51,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem 77 (Seventy-Seven) Bank 35,77 JPY je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 26,20 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 30,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 222,99 JPY, gegenüber 176,50 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 108,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 150,33 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at