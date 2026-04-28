77 Aktie
WKN: 883013 / ISIN: JP3352000008
|
28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: 77 (Seventy-Seven) Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
77 (Seventy-Seven) Bank öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 54,34 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 51,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem 77 (Seventy-Seven) Bank 35,77 JPY je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht beim Umsatz von 26,20 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 30,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 222,99 JPY, gegenüber 176,50 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 108,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 150,33 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 77 (Seventy-Seven) Bank Ltd
Analysen zu 77 (Seventy-Seven) Bank Ltd
Aktien in diesem Artikel
|77 (Seventy-Seven) Bank Ltd
|3 121,00
|7,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.