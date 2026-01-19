Erste Schätzungen: 8X8 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

8X8 wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 179,8 Millionen USD gegenüber 178,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,321 USD, gegenüber -0,210 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 720,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 715,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at