Erste Schätzungen: 8X8 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

8X8 wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,086 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte 8X8 noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 182,4 Millionen USD gegenüber 181,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,358 USD je Aktie, gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 737,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 735,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at