8X8 Aktie
WKN: 907912 / ISIN: US2829141009
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04.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: 8X8 zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
8X8 wird sich voraussichtlich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 181,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte 8X8 einen Umsatz von 177,0 Millionen USD eingefahren.
4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,367 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 731,6 Millionen USD, gegenüber 715,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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