Erste Schätzungen: A-Mark Precious Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

A-Mark Precious Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,66 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,16 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,50 USD je Aktie, gegenüber 8,90 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,22 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

