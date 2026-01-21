A-Mark Precious Metals Aktie

WKN DE: A1XEER / ISIN: US00181T1079

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: A-Mark Precious Metals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

A-Mark Precious Metals öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,578 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte A-Mark Precious Metals 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll A-Mark Precious Metals 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,01 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte A-Mark Precious Metals 2,74 Milliarden USD umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,79 Milliarden USD, gegenüber 10,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu A-Mark Precious Metals Inc

Analysen zu A-Mark Precious Metals Inc

Aktien in diesem Artikel

A-Mark Precious Metals Inc 36,20 -0,55% A-Mark Precious Metals Inc

