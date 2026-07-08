Erste Schätzungen: A W Food Services of Canada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

A W Food Services of Canada wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,560 CAD gegenüber 0,510 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 71,1 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte A W Food Services of Canada einen Umsatz von 68,8 Millionen CAD eingefahren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,34 CAD, gegenüber 2,30 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 307,6 Millionen CAD im Vergleich zu 294,1 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at