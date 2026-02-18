A & W Food Services of Canada Aktie

A & W Food Services of Canada

WKN DE: A40PMN / ISIN: CA0002251027

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: A W Food Services of Canada stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

A W Food Services of Canada wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,635 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll A W Food Services of Canada 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 87,6 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte A W Food Services of Canada 93,2 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,950 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 288,9 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 292,3 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs

Analysen zu A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs

