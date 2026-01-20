Erste Schätzungen: A10 Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

A10 Networks stellt voraussichtlich am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,238 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem A10 Networks 0,240 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,23 Prozent auf 78,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,879 USD, gegenüber 0,670 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 287,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 261,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at