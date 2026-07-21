Erste Schätzungen: A10 Networks legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

A10 Networks wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,241 USD. Dies würde einem Zuwachs von 72,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem A10 Networks 0,140 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 77,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 69,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD im Vergleich zu 0,570 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 324,8 Millionen USD, gegenüber 290,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at