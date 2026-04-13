A10 Networks Aktie

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WKN DE: A1XEYC / ISIN: US0021211018

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: A10 Networks präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

A10 Networks wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte A10 Networks 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll A10 Networks im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 72,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,78 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD im Vergleich zu 0,570 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 321,9 Millionen USD, gegenüber 290,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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