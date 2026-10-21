A10 Networks Aktie
WKN DE: A1XEYC / ISIN: US0021211018
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: A10 Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
A10 Networks äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,270 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte A10 Networks 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 83,9 Millionen USD – ein Plus von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem A10 Networks 74,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD aus. Im Vorjahr waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 329,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 290,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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