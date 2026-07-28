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A2Z Cust2Mate Solutions Aktie

A2Z Cust2Mate Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVZ / ISIN: CA0022051027

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: A2Z Cust2Mate Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

A2Z Cust2Mate Solutions öffnet voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,175 USD. Dies würde einen Gewinn von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem A2Z Cust2Mate Solutions -0,350 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 205,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,580 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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