AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3E19M / ISIN: SE0021020716

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AAC Clyde Space Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AAC Clyde Space Registered wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -1,300 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,86 Prozent erhöht. Damals waren -1,730 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 81,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 74,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -1,030 SEK, gegenüber -7,630 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 379,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 295,3 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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