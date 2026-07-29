AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3E19M / ISIN: SE0021020716

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AAC Clyde Space Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AAC Clyde Space Registered lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,800 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 71,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,780 SEK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 109,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 47,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,7 Millionen SEK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,340 SEK, gegenüber -7,630 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 474,1 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 295,3 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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