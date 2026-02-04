AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie

AAC Clyde Space AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E19M / ISIN: SE0021020716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AAC Clyde Space Registered lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,900 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,04 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 36,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 143,0 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 91,0 Millionen SEK aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -9,110 SEK, gegenüber -1,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 316,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 352,9 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AAC Clyde Space AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu AAC Clyde Space AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AAC Clyde Space AB Registered Shs 11,56 -4,62% AAC Clyde Space AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen