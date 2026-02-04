Erste Schätzungen: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AAC Clyde Space Registered lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,900 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,04 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 36,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 143,0 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 91,0 Millionen SEK aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -9,110 SEK, gegenüber -1,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 316,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 352,9 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at