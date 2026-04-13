AAK AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JNX7 / ISIN: SE0011337708
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AAK Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AAK Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,60 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,59 SEK je Aktie vermeldet.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,30 Milliarden SEK gegenüber 11,74 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,79 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,83 SEK, gegenüber 13,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 47,23 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,02 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAK AB Registered Shs
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: AAK Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: AAK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: AAK Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: AAK Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AAK AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AAK AB Registered Shs
|22,18
|-1,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.