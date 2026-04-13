AAK AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JNX7 / ISIN: SE0011337708

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AAK Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AAK Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,60 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,59 SEK je Aktie vermeldet.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,30 Milliarden SEK gegenüber 11,74 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,79 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,83 SEK, gegenüber 13,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 47,23 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,02 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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