AAK AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JNX7 / ISIN: SE0011337708

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: AAK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AAK Registered öffnet voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AAK Registered 3,50 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,80 Prozent auf 12,05 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte AAK Registered noch 11,50 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,77 SEK, gegenüber 13,21 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 47,04 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 46,02 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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