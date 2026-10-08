AAK AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JNX7 / ISIN: SE0011337708
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AAK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AAK Registered öffnet voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AAK Registered 3,50 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,80 Prozent auf 12,05 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte AAK Registered noch 11,50 Milliarden SEK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,77 SEK, gegenüber 13,21 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 47,04 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 46,02 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAK AB Registered Shs
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: AAK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: AAK Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: AAK Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: AAK Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: AAK Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu AAK AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AAK AB Registered Shs
|16,59
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.