AAK AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JNX7 / ISIN: SE0011337708
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AAK Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AAK Registered wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,63 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,57 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,46 Prozent auf 11,68 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,81 SEK, gegenüber 13,62 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 46,32 Milliarden SEK im Vergleich zu 45,05 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
