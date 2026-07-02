Erste Schätzungen: AAK Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AAK Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,40 SEK aus. Im letzten Jahr hatte AAK Registered einen Gewinn von 2,47 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll AAK Registered 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,74 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AAK Registered 11,30 Milliarden SEK umsetzen können.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,70 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,21 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 47,33 Milliarden SEK, gegenüber 46,02 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at