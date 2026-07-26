AAON Aktie

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WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

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26.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AAON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AAON wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass AAON für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,513 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AAON in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 508,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 311,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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