Erste Schätzungen: Aarons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aarons lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,594 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aarons ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aarons in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 584,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 623,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,41 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,47 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

