Aarons Holdings Company Aktie
WKN DE: A2QKD7 / ISIN: US74319R1014
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Aarons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Aarons lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,594 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aarons ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aarons in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 584,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 623,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,41 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,47 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: Aarons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Aarons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Aarons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.