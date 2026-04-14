Aarons Holdings Company Aktie
WKN DE: A2QKD7 / ISIN: US74319R1014
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aarons stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aarons wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,796 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,10 Prozent verringert. Damals waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Aarons soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 735,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,29 USD im Vergleich zu 3,59 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden USD, gegenüber 2,41 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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