Erste Schätzungen: Aarons stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aarons lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,947 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 713,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 604,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,65 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,41 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at