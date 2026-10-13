Aarons Holdings Company Aktie

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WKN DE: A2QKD7 / ISIN: US74319R1014

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aarons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aarons öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen, dass Aarons für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aarons in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 737,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 595,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD, gegenüber 3,59 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden USD generiert worden waren.

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