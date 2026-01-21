Erste Schätzungen: AAVAS Financiers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AAVAS Financiers präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 21,33 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AAVAS Financiers 18,50 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AAVAS Financiers in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,94 Milliarden INR im Vergleich zu 5,98 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 83,88 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 72,54 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,86 Milliarden INR, gegenüber 24,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at