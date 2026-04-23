Erste Schätzungen: AB Sagax (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AB Sagax (A) wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,07 SEK aus. Im letzten Jahr hatte AB Sagax (A) einen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,39 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,31 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,71 SEK, gegenüber 11,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 5,57 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at