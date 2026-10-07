Erste Schätzungen: AB Sagax (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AB Sagax (A) wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,43 SEK gegenüber 2,46 SEK im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,43 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,79 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,22 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 5,55 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at