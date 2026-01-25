Erste Schätzungen: AB Sagax (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AB Sagax (A) öffnet voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass AB Sagax (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,02 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,15 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,38 Milliarden SEK gegenüber 1,32 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,20 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,31 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,39 Milliarden SEK, gegenüber 5,06 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at