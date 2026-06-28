AB Sagax Aktie

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WKN DE: A1JY3V / ISIN: SE0004635878

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28.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AB Sagax (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AB Sagax (A) wird voraussichtlich am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass AB Sagax (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,24 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,22 SEK je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent auf 1,38 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,56 SEK aus. Im Vorjahr waren 11,22 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 5,55 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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