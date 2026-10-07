AB Sagax Aktie
WKN DE: A1T7SE / ISIN: SE0005127818
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AB Sagax (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AB Sagax (B) lässt sich voraussichtlich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AB Sagax (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,43 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AB Sagax (B) 2,46 SEK je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,43 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AB Sagax (B) einen Umsatz von 1,37 Milliarden SEK eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,79 SEK aus. Im Vorjahr waren 11,22 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 5,55 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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