Erste Schätzungen: AB Sagax (B) legt Quartalsergebnis vor

AB Sagax (B) wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,07 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,89 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden SEK gegenüber 1,31 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,71 SEK, gegenüber 11,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 5,57 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at