Erste Schätzungen: AB Sagax (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AB Sagax (B) lässt sich voraussichtlich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AB Sagax (B) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,15 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,38 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,32 Milliarden SEK umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,20 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 11,31 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,39 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 5,06 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at