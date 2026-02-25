Abacus Lif a Aktie
WKN DE: A3D8HA / ISIN: US00258Y1047
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abacus Life A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Abacus Life A lässt sich voraussichtlich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Abacus Life A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,193 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Abacus Life A noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 55,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 59,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,842 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,340 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 218,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 114,3 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abacus Life Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Abacus Life A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Abacus Life A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Abacus Life Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Abacus Life Inc Registered Shs -A-
|8,73
|1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.