Erste Schätzungen: Abacus Life A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Abacus Life A lässt sich voraussichtlich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Abacus Life A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,193 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Abacus Life A noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 55,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 59,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,842 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,340 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 218,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 114,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at