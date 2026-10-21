Abacus Lif a Aktie

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WKN DE: A3D8HA / ISIN: US00258Y1047

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Abacus Life A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Abacus Life A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 73,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,360 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 285,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 235,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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