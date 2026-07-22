Abacus Lif a Aktie
WKN DE: A3D8HA / ISIN: US00258Y1047
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abacus Life A präsentiert Quartalsergebnisse
Abacus Life A lässt sich voraussichtlich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Abacus Life A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,239 USD aus. Im letzten Jahr hatte Abacus Life A einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Abacus Life A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 66,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Abacus Life A 56,2 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,00 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 274,0 Millionen USD, gegenüber 235,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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