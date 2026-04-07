Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ABB (Asea Brown Boveri) wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen, dass ABB (Asea Brown Boveri) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,796 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 14 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 8,49 Milliarden USD betragen, verglichen mit 7,06 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

32 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,15 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,69 Milliarden USD, gegenüber 27,45 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at