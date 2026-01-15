ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

Quartalszahlen im Blick 15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ABB (Asea Brown Boveri) öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

ABB (Asea Brown Boveri) wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,673 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,470 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 20 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 8,94 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,63 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 32 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,58 USD, gegenüber 1,88 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 33,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 29,14 Milliarden CHF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
15.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
