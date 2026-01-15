Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ABB (Asea Brown Boveri) wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,673 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,470 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 20 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 8,94 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,63 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 32 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,58 USD, gegenüber 1,88 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 33,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 29,14 Milliarden CHF generiert wurden.

