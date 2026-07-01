Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von ABB (Asea Brown Boveri).

ABB (Asea Brown Boveri) stellt voraussichtlich am 16.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,739 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 CHF je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 9,46 Milliarden USD für ABB (Asea Brown Boveri), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,31 Milliarden CHF erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,41 USD aus. Im Vorjahr waren 2,15 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten im Durchschnitt 37,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,45 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at