Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ABB (Asea Brown Boveri) wird voraussichtlich am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,792 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) noch 0,530 CHF je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 19 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,73 Milliarden USD, was einem Umsatz von 7,26 Milliarden CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 32 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,35 USD im Vergleich zu 2,15 CHF im Vorjahr. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 38,22 Milliarden USD, gegenüber 27,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at